Interventi nel parco di Montegrappa ma prima dell’inaugurazione arrivano i vandali

Interventi nel Parco di Montegrappa: mentre si prepara l’inaugurazione, i vandali colpiscono ancora. Tuglie si impegna a proteggere il suo patrimonio, ma purtroppo alcune giovani generazioni sembrano perdere di vista il valore del rispetto. È ora di riscoprire e rafforzare il senso di appartenenza, affinché tutti collaborino per un paese più bello e vivibile. Solo così potremo garantire un futuro di decoro e solidarietà.

TUGLIE - C'è chi lavora per ripristinare ordine e decoro al proprio paese, e tale pratica per senso di appartenenza dovrebbe invogliare tutti al rispetto, e c'è invece chi, tra le giovani generazioni in particolar modo, coltiva, senza forse una motivazione plausibile, la cultura della.

Interventi nel parco di Montegrappa, ma prima dell’inaugurazione arrivano i vandali - C’è rammarico a Tuglie per il gesto senza senso compiuto nell’area riqualificata: divelti bidoni e cestini, estirpate alcune piante, danneggiato l’impianto di irrigazione e rovinato il prato. lecceprima.it scrive

