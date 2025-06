Interventi anti alluvioni De Pascale Isola e Rontini all’Arena Borghesi

Stasera alle 20.45 all’Arena Borghesi di Faenza, si terrà un importante incontro pubblico dedicato agli interventi anti-alluvione promossi dalla Regione e dal Comune. Un’occasione per conoscere i nuovi progetti di protezione e riduzione del rischio idrogeologico nella valle del Lamone e sui fiumi Lamone e Marzeno. Sarà l’opportunità di scoprire come le opere strutturali intendono salvaguardare il territorio e migliorare la sicurezza dei cittadini. Non mancate!

Un incontro pubblico sugli interventi regionali per la riduzione del rischio idrogeologico e le nuove opere di protezione dall’acqua: è quello in programma oggi alle 20.45 all’Arena Borghesi, durante il quale Regione e Comune, fra gli altri, esporranno gli interventi progettati per la riduzione del rischio idrogeologico a Faenza e nella valle del Lamone. Sarà annunciata una serie di interventi strutturali sui fiumi Lamone e Marzeno; gli interventi previsti sono al momento quattro: due casse di espansione a monte della città, rispettivamente lungo il Lamone e il Marzeno, un’area di laminazione a protezione del centro di Faenza, e un ultimo intervento a Reda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi anti alluvioni. De Pascale, Isola e Rontini all’Arena Borghesi

In questa notizia si parla di: interventi - arena - borghesi - anti

Nuovo Piano anti-dissesto da 28 milioni di euro: a Parma 69 interventi per 5,8 milioni - A Parma e in Emilia-Romagna, sono in campo 28 milioni di euro per un nuovo piano di lotta al dissesto, con 69 interventi per 58 milioni.

Il docufilm sull’anti diva cinematografica Alida Valli all’Arena Borghesi di Faenza.

Interventi anti alluvioni. De Pascale, Isola e Rontini all’Arena Borghesi - Un incontro pubblico sugli interventi regionali per la riduzione del rischio idrogeologico e le nuove opere di protezione dall’acqua: ... msn.com scrive

Alluvione. All’Arena Borghesi la presentazione del piano per la sicurezza di Faenza - A metà maggio, nell’incontro con i comitati alluvionati, de Pascale aveva anticipato alcuni dettagli del piano: la realizzazione di due casse d’espansione a monte di Faenza, una lungo il Lamone, da 80 ... Secondo ravennawebtv.it