Inter vincere per prendersi tutto La sfida al River Plate vale milioni

Tra Inter e River Plate si accende una notte di passione e adrenalina, un vero e proprio scontro tra continenti che deciderà le sorti di una qualificazione cruciale. Con milioni di scommesse sul tavolo e l’Europa e il Sud America come protagonisti, la partita alle 3 italiane (diretta Dazn in chiaro e Italia 1) promette emozioni da cardiopalma. La posta in gioco? La gloria e il sogno di avanzare nel Mondiale per Club.

Chi vince l’ultima prende tutto. La qualificazione, il primo posto nel girone. Tra Inter e River Plate, alle 3 italiane della notte (diretta Dazn in chiaro e Italia 1), sarà un’altra sfida Europa-Sudamerica per non uscire anzitempo dal Mondiale per Club. Il pareggio metterebbe a rischio gli argentini, in caso di successo del Monterrey contro gli Urawa Reds, a meno che il punteggio non riporti due o più gol a testa, ma da uomo di sport Cristian Chivu ha reagito con fare stizzito a uno youtuber che lo “invitava“ al biscotto in stile Svezia-Danimarca agli Europei 2004. La sfida ai Milionarios vale milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, vincere per prendersi tutto. La sfida al River Plate vale milioni

In questa notizia si parla di: inter - tutto - sfida - river

Chivu: «Sfida dura col River Plate, ma l’Inter darà tutto. Mastantuono è speciale» - Alla vigilia della sfida cruciale contro il River Plate, l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura mondiale.

Translate postChivu: «Sfida dura col River Plate, ma l’Inter darà tutto. Mastantuono è speciale» Vai su X

L’Inter batte l’Urawa e si porta a pari punti con il River Plate, reduce dal pareggio contro il Monterrey. Sarà sfida al vertice nell’ultima giornata del girone, decisiva per la qualificazione. Nel gruppo E può succedere di tutto Vai su Facebook

Inter, l'allenamento in vista della sfida con il River Plate; Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vedere la sfida decisiva per gli ottavi del Mondiale per club; Il River prepara la sfida contro l’Inter: un movimento in costante crescita!.

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: "A volte bisogna mangiare un po' di m..." - Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Lo riporta sport.sky.it

Inter, vincere per prendersi tutto. La sfida al River Plate vale milioni - Tra Inter e River Plate, alle 3 italiane della notte (diretta Dazn in chiaro e Italia 1), sarà un’altra sfida Europa- Da msn.com