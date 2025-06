Inter squadra U15 campione d’Italia

Un traguardo straordinario che illumina il futuro dell’Inter: l’Under 15 conquista il titolo di campione d’Italia, superando la Fiorentina in una finale emozionante. Sotto la guida di Simone Fautario, i giovani nerazzurri hanno dimostrato talento, passione e determinazione, regalando un sogno che si avvera ai loro tifosi. Questa vittoria non è solo un trionfo, ma il segnale di un brillante percorso che promette grandi successi.

Un trionfo che illumina il futuro nerazzurro L’Inter Under 15 ha conquistato il titolo di campione d’Italia, battendo la Fiorentina 2-1 in una finale emozionante. Sotto la guida di Simone Fautario, i giovani nerazzurri hanno dimostrato talento e carattere, con gol decisivi di Matteo Serantoni e Giuseppe Vanacore. La parata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, squadra U15 campione d’Italia

In questa notizia si parla di: inter - campione - italia - squadra

Sinner-De Jong, c’è anche l’Inter sugli spalti. Due nel box del campione! - Nel suggestivo scenario del Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner e Jesper De Jong si affrontano nei sedicesimi di finale, mentre sugli spalti si fa notare la presenza di due calciatori dell'Inter.

L'indiscrezione è clamorosa: Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus. Il tecnico dell'Inter potrebbe essere la soluzione per guidare i bianconeri se Antonio Conte deciderà di restare al timone della squadra campione d'Italia. Vai su Facebook

Calcio · Albo d'Oro Serie A: Elenco squadre completo con vincitori dello Scudetto; Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta; E se Inter e Napoli arrivassero pari? Ecco cosa accadrebbe.

Della Mora rinnova con l'Inter, la Vigo Sport Services: "Vuole essere un punto fermo. Dimarco l'esempio" - Nella giornata di ieri, Tommaso Della Mora, terzino Campione d'Italia Primavera con l'Under 20 dell'Inter, ha rinnovato fino al 2027 il suo accordo con il club nerazzurro. Riporta msn.com

Pio Esposito: "I nostri genitori ci guardano da Castellammare. All'Inter un campione incredibile" - it direttamente dagli Stati Uniti, dove sta disputando il Mondiale per Club con la squadra nerazzurra: "Per me è tu ... Scrive msn.com