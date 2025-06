Inter scelto l’erede di Calhanoglu | c’è l’offerta

L’Inter si prepara a un mercato estivo ricco di sorprese: con Calhanoglu sempre più lontano da Milano, Marotta punta forte su un top player ambito da mezza Europa. La sessione di trasferimenti si annuncia calda e strategica, con la squadra pronta a rinforzarsi per competere ai massimi livelli. Ma prima di tutto, l’avventura ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra inizia con un pareggio che lascia spazio a molte riflessioni e ambizioni future.

Con il turco sempre più lontano da Milano, Marotta punta forte su un top player ambito da mezza Europa Inizia con un pareggio l’avventura ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Nella gara d’esordio del Mondiale per Club, i nerazzurri hanno impattato 1-1 contro il Monterrey, lasciando sul campo due punti importanti. A sbloccare il match sono stati i messicani, abili a sfruttare una distrazione difensiva nerazzurra sugli sviluppi di un calcio d’angolo:a segnare è stato Sergio Ramos, che ha approfittato di una marcatura approssimativa per battere Sommer e portare in vantaggio il Monterrey. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, scelto l’erede di Calhanoglu: c’è l’offerta

