Inter-Rovella e non solo | trequartista a sorpresa per i nerazzurri

Inter-Rovella e non solo: i nerazzurri si preparano a una strategia di mercato ricca di sorprese, tra trattative in corso e obiettivi da raggiungere. Mentre l’attenzione è concentrata sul match cruciale contro il River Plate, il club milanese lavora silenziosamente per rafforzare la rosa e consolidare il futuro. Scopriamo insieme le ultime novità e le sfide che attendono l’Inter in questa fase decisiva.

Il club milanese alle prese con diverse trattative, l’analisi su ‘TiAmoCalciomercato’ Mentre in campo, l’Inter di Chivu si prepara a un match fondamentale, quello contro il River Plate, per il passaggio del turno agli ottavi di finale del Mondiale per Club, fuori dal terreno di gioco sono tanti i fronti di mercato che vedono impegnati i nerazzurri. Molte le situazioni da valutare, sia in entrata che in uscita. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Attenzione al centrocampo, con la possibile uscita di Calhanoglu e la ricerca di un erede all’altezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Rovella e non solo: trequartista a sorpresa per i nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - rovella - trequartista

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

È finita la sua storia con l'Inter. Nella notte c'è stato un incontro con la società per chiarire definitivamente il suo futuro. A 31 anni sente il desiderio di cambiare aria. Troppo grande la delusione per una stagione conclusa senza trofei oppure, semplicemente, ha Vai su Facebook

Inter-Rovella e non solo: trequartista a sorpresa per i nerazzurri; L’Inter si ferma con la Lazio, scudetto quasi sfumato; Inter-Lazio, le formazioni ufficiali, Baroni sorprende: Vecino trequartista, torna Tavares.

Inter-Rovella e non solo: trequartista a sorpresa per i nerazzurri - I vice campioni d'Italia impegnati nel tentativo di acquistare il centrocampista della Lazio e un altro talento ... calciomercato.it scrive

L'Inter fa sul serio per Rovella: la risposta della Lazio - Lotito al momento fa muro facendo valere la clausola rescissoria del centrocampista ... Come scrive romatoday.it