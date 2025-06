Inter-River Plate | Sky Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida, scopri dove vedere Inter River Plate del Mondiale per Club: Sky, DAZN o Mediaset. La battaglia tra nerazzurri e Millonarios per la qualificazione e il primo posto nel Gruppo E si farà infuocata, e tu puoi seguirla in diretta, ovunque tu sia. Preparati a vivere ogni attimo di questa partita imperdibile!

Ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club, in palio qualificazione e primo posto nel girone. Nerazzurri e Millonarios ci arrivano appaiate a quota 4 punti, segue il Monterrey. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-River Plate: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv e in streaming

