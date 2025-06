Inter-River Plate probabili formazioni Mondiale per Club | le scelte di Chivu

Il match tra Inter e River Plate si avvicina, accendendo l’attesa per le probabili formazioni nel Mondiale per Club. Con le scelte di Chivu, la sfida promette spettacolo e sorprese: chi riuscirà a dominare il campo allo Stadio “Lumen Field” di Seattle? Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità su convocati, indisponibilità e strategie, perché questa partita potrebbe essere decisiva per il destino del gruppo E.

Inter-River Plate e le probabili formazioni nel Mondiale per Club in vista della gara odierna della squadra di Chivu. Il fischio d’inizio negli Stati Uniti d’America è previsto alle ore 18:00 presso lo Stadio “Lumen Field” di Seattle (Washington). Le ore 3 di giovedì 26 in Italia. Partita valida per la 3ª giornata, nonché ultima, del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra SEATTLE – Ultimo impegno nel girone per l’ Inter di Cristian Chivu, che si gioca sia la qualificazione agli Ottavi di Finale sia il primo posto contro gli argentini del River Plate di Marcelo Gallardo, primi a quota 4 punti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate probabili formazioni Mondiale per Club: le scelte di Chivu

