Inter-River Plate probabili formazioni | Dumfries recuperato fiducia a Mkhitaryan sin dall’avvio

L’Inter si prepara ad affrontare il crucialissimo match contro il River Plate, un’occasione decisiva per consolidare il primato nel girone del Mondiale per Club. Dopo un percorso emozionante fatto di recuperi e prestazioni solide, i nerazzurri vogliono mettere in campo tutto il loro cuore giovedì 26 giugno alle 3:00 italiane al Lumen Field. Con Dumfries ormai ristabilito e Mkhitaryan in fiducia, la squadra di Chivu punta a chiudere al primo posto: il futuro è nelle loro mani.

L’Inter si prepara a vivere l’ultimo e decisivo atto del girone al Mondiale per Club. Dopo il pareggio con il Monterrey e la vittoria in rimonta contro gli Urawa Reds, la squadra di Cristian Chivu affronterà il River Plate giovedì 26 giugno alle ore 3:00 italiane al Lumen Field. I nerazzurri si presentano padroni del proprio destino: basterà una vittoria per chiudere al primo posto, ma anche un pareggio garantirebbe la qualificazione, lasciando solo da capire il piazzamento finale. Come arriva l’Inter: qualche recupero e rebus modulo. Chivu spera di recuperare pezzi importanti, con Dumfries già pronto al rientro e miglioramenti per Frattesi, Thuram e Pavard, che potrebbe riprendersi una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

