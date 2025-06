Inter-River Plate | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

L’Inter torna in campo per il Mondiale per Club 2025, affrontando il River Plate nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno. Con una formazione ancora da definire e l’allenatore Chivu al timone, i nerazzurri cercano di conquistare l’ultima qualificazione nel gruppo E. Scopri orari, probabili formazioni e dove vederla in TV in chiaro, per non perdere neanche un istante di questa sfida emozionante.

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo nel Mondiale per Club 2025. I nerazzurri sfidano, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, gli argentini del River Plate nell’ultima giornata del gruppo E. La squadra di Chivu, che ha sostituito in panchina Simone Inzaghi, volato all’Al Hilal dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, fin qui ha raccolto un pareggio all’esordio con il Monterrey e una vittoria per 2-1, in pieno recupero, contro l’Urawa Red Diamonds. Il River Plate ha invece aperto il proprio Mondiale per Club vincendo contro i giapponesi per poi pareggiare con i messicani di Sergio Ramos. 🔗 Leggi su Seriea24.it

