Inter River Plate lo strano consiglio di Chivu ai giocatori | l’ha svelato in conferenza di cosa si tratta

Prima di affrontare la sfida cruciale contro il River Plate, Christian Chivu ha sorpreso tutti con un consiglio insolito rivolto ai suoi giocatori durante la conferenza stampa. Le sue parole, ricche di strategia e intuizione, hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e degli esperti. Ma cosa si nasconde dietro questo suggerimento inaspettato? Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero fare la differenza in questa importante partita.

Il match Inter River Plate è alle porte e proprio in previsione della sfida ecco spuntare lo strano consiglio di Chivu ai giocatori, l'ha svelato in conferenza. Cristian Chivu è intervenuto nella classica conferenza stampa pre Inter  River Plate. Nella notte italiana il il tecnico nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti prima del terzo match del Mondiale per Club, tra queste anche un particolare consiglio dato ai giocatori. Ecco di cosa si tratta, le parole raccolte dai presenti: CLIMA IN CASA INTER –  «I ragazzi hanno seguito i miei consigli, credo. Di non leggere i giornali, né i commenti (ride, ndr).

