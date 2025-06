Inter-River Plate le probabili formazioni della terza del Mondiale per Club

Il calcio internazionale torna protagonista con lo spettacolare scontro tra Inter e River Plate, decisivo per la fase a gironi del Mondiale per Club. Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo in questa ultima sfida, con formazioni quasi confermate e strategie studiate nei minimi dettagli. Scopriamo insieme le probabili scelte di Cristian Chivu e dell'allenatore argentino, pronti a vivere un match che promette emozioni indescrivibili fino al fischio finale.

Inter-River Plate sarà la partita valida per la terza ed ultima giornata del gruppo E del Mondiale per Club. Di seguito le probabili formazioni di entrambi gli allenatori. INTER-RIVER PLATE, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Cristian Chivu non ha ampia scelta per la terza ed ultima giornata del Mondiale per Club. L’allenatore si affiderà a molti che hanno già disputato la gara d’esordio con il Monterrey. Tornerà infatti al centro della difesa Francesco Acerbi, a centrocampo anche Henrikh Mkhitatryan nel classico 3-5-2 che sostituirà l’esperimento 3-4-2-1 non andato benissimo con gli Urawa Reds. Sulla fascia finalmente tornerà Denzel Dumfries, a sinistra invece Carlos Augusto ancora in vantaggio su Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, le probabili formazioni della terza del Mondiale per Club

