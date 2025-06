Inter-River Plate la probabile formazione di Gallardo | a specchio – TS

Stasera, il mondo del calcio si accende a Seattle con Inter-River Plate, una sfida di prestigio che promette emozioni intense. Gallardo, consapevole degli avversari, prepara una strategia a specchio per mettere in difficoltà i nerazzurri. La formazione probabile, con cambi significativi rispetto alla precedente vittoria, potrebbe fare la differenza in questa notte decisiva del girone E. Scopriamo insieme le possibili mosse delle due squadre e cosa aspettarci!

Inter e River si sfidano a Seattle nella notte italiana (ore 3 il fischio d’inizio). Gallardo teme i nerazzurri ed è pronto a mettersi a specchio. La probabile formazione per Inter-River Plate. LA PROBABILE – L’ultima partita del girone E vede in campo Inter e River, sfida storica e prestigiosissima. In casa nerazzurra, Cristian Chivu ne dovrebbe cambiare cinque rispetto alla squadra che ha fatto 2-1 contro gli Urawa Reds ( vedi probabile ) e in attacco si prepara a lanciare la coppia formata da capitan Lautaro Martinez e dal classe 2005 Francesco Pio Esposito. Per quanto riguarda il River Plate di Marcelo Gallardo ( clicca qui per leggere la sua conferenza stampa ), il tecnico argentino rispetta l’Inter, tanto da mettersi con un modulo a specchio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, la probabile formazione di Gallardo: a specchio – TS

