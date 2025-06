Inter-River Plate la probabile formazione | Chivu rilancia e cambia!

Manca sempre meno alla sfida decisiva tra Inter e River Plate, un match che promette emozioni e sorprese. Con Cristian Chivu pronto a rilanciare e apportare cambiamenti strategici alla formazione, i tifosi nerazzurri sono in trepidante attesa. La notte tra mercoledì e giovedì sarà teatro di una battaglia avvincente, fondamentale per la qualificazione agli ottavi. Scopriamo insieme la probabile formazione e le possibili mosse del tecnico per questa cruciale partita.

Manca sempre meno alla terza ed ultima gara nerazzurra del girone del Mondiale per Club. Ecco la probabile formazione di Cristian Chivu per Inter-River Plate. ASPETTANDO LA NOTTE – Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, il Mondiale per Club offrirĂ una gara di tutto rispetto. Alle ore 3.00 a.m., infatti, ci sarĂ il fischio d’inizio di Inter-River Plate, per la terza giornata del girone del Gruppo E. In palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale, per la quale ha ancora una chance – seppur minore – anche il Monterrey, in campo in contemporanea contro l’Urawa Red Diamonds. Cristian Chivu, dopo aver assaporato la sua prima vittoria sulla panchina nerazzurra, non ha alcuna intenzione di sbagliare l’appuntamento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, la probabile formazione: Chivu rilancia e cambia!

