Inter-River Plate | la conferenza stampa prepartita di Chivu

una determinazione e una lucidità sorprendente. Chivu ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, concentrati sull’obiettivo di passare il turno e regalare ai tifosi italiani un’altra grande emozione internazionale. Con la posta in palio così alta, ogni dettaglio farà la differenza: ecco cosa ha detto il tecnico romeno nella conferenza prepartita.

Ultimo appuntamento per l'Inter di Cristian Chivu nella fase a gironi della competizione statunitense. Dopo il pareggio con il Monterrey e la vittoria sull' Urawa Reds, i nerazzurri sono attesi dalla sfida contro il River Plate, attualmente primo nel Girone E con gli stessi punti dell'Inter ma con una differenza reti meno favorevole. La qualificazione si deciderà domani, in un match che l'allenatore romeno ha presentato in conferenza stampa con grande lucidità e determinazione. "Ci aspetta una gara difficile come le precedenti. Queste squadre hanno ambizione e arrivano con una condizione fisica migliore rispetto a noi, che siamo a fine stagione.

Cristian Chivu si presenta con determinazione in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate, una sfida cruciale nel Mondiale per Club.

