Inter-River Plate in tv | orari e dove vederla Chivu con Pio Esposito

Se sei un appassionato di calcio e vuoi scoprire tutto su Inter River Plate, orari e dove vederla in tv, non perdere la nostra guida completa. Con commenti esclusivi di Chivu e Pio Esposito, preparati a vivere ogni emozione di questa sfida decisiva. La partita promette scintille: resterai con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nemmeno un attimo di questa emozionante avventura.

Seattle, 25 giugno 2025 – Stretta finale per l'Inter nella strada che porta agli ottavi del Mondiale per club. Dopo essersi salvata in extremis con i giapponesi dell'Urawa Reds, decisivo il gol allo scadere di Carboni, la squadra nerazzurra è in testa al girone assieme al River Plate, ma nulla è scontato e servirà un ultimo passo per conquistare il passaggio del turno. Chivu sarà ancora senza Thuram, è rientrato dall'affaticamento ma non verrà rischiato, così toccherà a Pio Esposito affiancare Lautaro, mentre nel River ci sono le vecchie conoscenze della Serie A. Colidio è un ex Inter, poi Martinez Quarta e Pezzella i colossi della difesa, ma occhio al talento cristallino di Mastantuono, ormai cercato dai top club europei.

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu - una determinazione e una lucidità sorprendente. Chivu ha sottolineato l’importanza di affrontare questa sfida con il massimo impegno, concentrati sull’obiettivo di passare il turno e regalare ai tifosi italiani un’altra grande emozione internazionale.

