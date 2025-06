Inter-River Plate il primo vero test per Chivu! Le valutazioni

Stasera l’Inter si gioca molto contro il River Plate: una sfida decisiva che potrebbe spalancare le porte agli ottavi di finale o porre fine al sogno mondiale. Per Cristian Chivu, questo è il primo vero banco di prova, un’opportunità per dimostrare il suo valore in una notte che potrebbe scrivere il suo nome nella storia nerazzurra. La grinta e la determinazione saranno gli ingredienti chiave in questa partita cruciale.

Questa sarà la notte di Inter-River Plate, partita che può valere il passaggio agli ottavi di finale o l'eliminazione dal Mondiale per Club. Primo vero test per Cristian Chivu sulla panchina. PERCORSO – Giudicare già i risultati di Cristian Chivu sulla panchina dell' Inter sarebbe estremamente ingeneroso. Le prime due partite del mister hanno portato ad un pareggio contro Monterrey e ad una vittoria in extremis contro gli Urawa Reds Diamonds. L'ultimo successo però ha la firma del romeno, che ha scelto le pedine giuste per la rimonta garantita dal gol del neo-entrato Valentin Carboni. Rimane comunque poco il tempo che ha avuto a disposizione l'allenatore, che tra l'altro ha dovuto trovare soluzioni alternative a causa dei numerosi infortuni.

