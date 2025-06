Inter-River Plate i diffidati e gli squalificati per il Mondiale per Club

Il big match tra Inter e River Plate, in programma il 26 giugno alle 3 ora italiana al Lumen Field di Seattle, si avvicina con tante emozioni e qualche preoccupazione. Con tre squalificati tra gli argentini e diffidati tra i nerazzurri, la sfida si preannuncia decisiva per il destino del Gruppo E nel Mondiale per Club FIFA 2025. Scopriamo insieme la situazione disciplinare che potrebbe influenzare l’esito di questa partita cruciale.

Inter-River Plate si giocherĂ alle 3 ora italiana al Lumen Field di Seattle, per la terza giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per l'ultimo e decisivo match del girone negli Stati Uniti, con ben tre squalificati negli argentini e diffidati nei nerazzurri. INTER-RIVER PLATE giovedì 26 giugno ore 3 (3ÂŞ giornata Gruppo E Mondiale per Club). Diffidati Inter: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Lautaro Martinez. Squalificati Inter: nessuno. Diffidati River Plate: Marcos Acuna, Maximiliano Meza, German Pezzella. Squalificati River Plate: Kevin Castano (una giornata), Giuliano Galoppo (una giornata), Enzo PĂ©rez (una giornata)

