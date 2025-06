Inter-River Plate | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire l'emozionante sfida tra Inter e River Plate il 26 giugno 2025 alle 3 di notte italiane, non perderti questa partita imperdibile! Scopri dove vedere le formazioni, in TV o in streaming, e preparati a vivere ogni istante di questa battaglia tra due giganti del calcio mondiale. Resta con noi per tutte le info e aggiornamenti sulla partita!

Inter-River Plate (giovedì 26 giugno 2025 con calcio d'inizio alle ore 3 italiane) è una gara valevole per la terza e ultima giornata nel gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Formazioni ufficiali River Plate Urawa: le due squadre nel girone dell’Inter già in campo - Le formazioni ufficiali di River Plate e Urawa Red Diamonds sono state finalmente annunciate, aprendo il sipario sulla prima giornata del Mondiale per Club.

Inter-Urawa Red Diamonds: le probabili formazioni e la situazione nel girone. Secondo impegno per i nerazzurri nel Mondiale per Club. Dopo il pareggio contro il Monterrey, l'Inter vuole incamerare la prima vittoria per poi approcciare la sfida col River Plate. Vai su Facebook

Translate postLa probabile formazione di Marcelo #Gallardo per #InterRiverPlate. 3 ex "italiani" pronti a partire dall'inizio. Vai su X

