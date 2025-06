Inter-River Plate | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un’emozionante sfida tra Inter e River Plate al Lumen Field di Seattle, valida per la terza giornata del Mondiale per Club. Con orario, probabili formazioni e le migliori opzioni per seguire la partita in TV, vi guideremo passo dopo passo in questa avventura calcistica imperdibile. Restate con noi per scoprire tutto ciò che serve sapere per non perdere neanche un istante di questo atteso incontro.

Al Lumen Field la sfida del Mondiale per Club Inter-River Plate: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter-River Plate. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter-River Plate: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: river - plate - orario - inter

Inter-River Plate anche in chiaro in tv: orario e canale - Se vuoi seguire l’emozionante sfida tra Inter e River Plate in chiaro in TV, ecco tutto quello che devi sapere su orario e canale.

Translate postInter-River Plate: orario, formazioni e diretta TV in chiaro del big match del Mondiale per Club Vai su X

Inter-River Plate giovedì 26 alle 3 del mattino. La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro in diretta tv anche da Mediaset su Italia 1. Vai su Facebook

Inter-River Plate: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario, biscotto, telecronaca; Dove vedere Inter-River Plate in diretta tv e streaming?; Mondiale per club 2025, Inter-River Plate: orario, dove vederla, probabili formazioni - LaPresse.

Inter-River Plate (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Mondiale per club 2025, Inter-River Plate: orario, dove vederla, probabili formazioni - A Seattle, nella notte tra mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno, alle 3 ora italiana, i nerazzurri sfideranno il ... Secondo msn.com