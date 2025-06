Inter-River Plate dove vederla oggi in TV e streaming a che ora si gioca | formazioni e canale TV

Non perdere l'ultima emozionante sfida del Mondiale per Club: Inter vs River Plate! Scopri dove vederla in TV e streaming, a che ora si gioca, le formazioni ufficiali e le scelte di Chivu. Resta con noi per tutti i dettagli e non lasciarti sfuggire questa grande occasione di vivere il calcio internazionale nel suo massimo splendore!

L'Inter affronta il River Plate nell'ultima partita della fase a girone del Mondiale per Club: le probabili formazioni delle due squadre e le scelte di Chivu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - formazioni

Formazioni ufficiali River Plate Urawa: le due squadre nel girone dell’Inter già in campo - Le formazioni ufficiali di River Plate e Urawa Red Diamonds sono state finalmente annunciate, aprendo il sipario sulla prima giornata del Mondiale per Club.

Translate postLa probabile formazione di Marcelo #Gallardo per #InterRiverPlate. 3 ex "italiani" pronti a partire dall'inizio. Vai su X

Barzaghi (Sky): “L'Inter punta a recuperare alcuni calciatori per la sfida contro il River Plate: si tratta di Denzel Dumfries, Davide Frattesi e Marcus Thuram. Tutti e tre per partire dalla panchina”. Vai su Facebook

Inter-River Plate: le probabili formazioni; Inter-River Plate dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Pronostici Mondiale per Club 2025: quote, formazioni e dove vedere Inter-River Plate.

Inter-River Plate: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - I nerazzurri sfidano, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, gli argentini del River Plate nell'ultima giornata del gruppo E ... msn.com scrive

Inter-River Plate dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV - L'Inter affronta il River Plate nell'ultima partita della fase a girone del Mondiale per Club: le probabili formazioni delle due squadre e le scelte di ... Scrive fanpage.it