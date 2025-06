Inter-River Plate dentro o fuori notturno al Mondiale per Club

La sfida tra Inter e River Plate, in programma a orari insoliti come le 3 di notte in Italia, mette alla prova la passione dei tifosi e la tenacia delle squadre. La partita, cruciale nel Gruppo E del Mondiale per Club, potrebbe decidere il destino del passaggio del turno, anche in base ai risultati del Monterrey e Urawa Red Diamonds. Una notte intensa di calcio che promette emozioni e sorprese fino all’ultimo minuto.

Inter-River Plate vedrà ancora una volta il calcio d’inizio a un orario non certo agevole, le 3 di notte in Italia. A Seattle si definisce il Gruppo E del Mondiale per Club: l’obiettivo primario è passare il turno. GUARDARE IN CASA PROPRIA – Inter-River Plate si incrocia col risultato del Monterrey, che in contemporanea affronta l’ Urawa Red Diamonds, ma fino a un certo punto. Il 2-2 di stasera a Seattle garantirebbe il passaggio del turno per entrambe, coi nerazzurri primi nel girone, senza guardare l’altra partita. Ma questa eventualità è stata già smentita seccamente da Cristian Chivu, che ha reagito molto stizzito all’ipotesi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, dentro o fuori notturno al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - mondiale

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Dentro o fuori per i nerazzurri di Chivu Chi conquisterà gli ottavi del Mondiale per Club FIFA 2025? Appuntamento questa notte alle 03:00 su #Italia1 e Mediaset Infinity con Inter - River Plate ? Non potete mancare #FIFACWC Vai su Facebook

Translate postDentro o fuori per i nerazzurri di Chivu Chi conquisterà gli ottavi del Mondiale per Club FIFA 2025? Appuntamento questa notte alle 03:00 su #Italia1 e Mediaset Infinity con Inter - River Plate ? Non potete mancare #FIFACWC Vai su X

Mondiale per Club, Inter-River Plate: la probabile formazione di Chivu; Inter-River Plate: probabili formazioni, statistiche, data e orario, dove vederla in TV e streaming, tutte le informazioni utili; Inter-River Plate oggi al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming.

Inter-River Plate oggi al Mondiale per Club, orario e probabili formazioni: dove vederla in TV e streaming - L'Inter affronta il River Plate nell'ultima partita della fase a girone del Mondiale per Club: le probabili formazioni delle due squadre e le scelte di ... Come scrive fanpage.it

Inter-River Plate: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - River Plate sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Segnala msn.com