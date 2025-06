Inter-River Plate da Pio Esposito e Thuram a Mastantuono e Colidio | chi gioca chi no e l'ipotesi biscotto

Manca sempre meno all'inizio di Inter-River Plate, una sfida imperdibile del Mondiale per Club, che promette emozioni e sorprese. Con Pio Esposito e Thuram pronti a scendere in campo, e Mastantuono e Colidio in panchina, il mister deve ancora decidere chi giocare e chi osservare da fuori. L’ipotesi biscotto si fa strada tra i tifosi, alimentando la suspense di questa partita cruciale. Chi scenderà in campo e chi resterà a guardare? Restate con noi per scoprirlo!

Manca sempre meno all`inizio di Inter-River Plate, la gara più importante di questo girone E del Mondiale per Club che prenderà il via alle 3. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - esposito

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Pio Esposito è pronto. Ovviamente è in riferimento alla partita contro il River Plate che attende l'Inter, ma se fosse un'indicazione anche in vista della prossima stagione? Quanto hype avete per l'ex Spezia? Vai su Facebook

Translate post L'#Inter torna all'antico contro il River Plate: #Chivu lancia Pio #Esposito dal 1' in tandem con #Lautaro Vai su X

Inter-River Plate: esordio per Dumfries, davanti Pio Esposito con Lautaro; Pio Esposito verso Inter-River Plate: «Porto spensieratezza, rubo quello che fa Lautaro»; Inter-River Plate dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-River Plate, da Pio Esposito e Thuram a Mastantuono e Colidio: chi gioca, chi no e l'ipotesi "biscotto" - River Plate, la gara più importante di questo girone E del Mondiale per Club che prenderà il via alle 3 di notte ora italiana. Segnala calciomercato.com

Francesco Pio Esposito: età, altezza, carriera, fidanzata, fratelli e futuro. Chi è l'attaccante dell'Inter al Mondiale per club - Dopo la stagione magica in Serie B con lo Spezia, Pio Esposito ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club, nel match contro i giapponesi dell'Urawa Red ... Secondo msn.com