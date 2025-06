Inter River Plate cosa serve per qualificarsi? Ecco tutte le combinazioni al Mondiale per Club

Inter River Plate si avvicina, e la sfida si fa sempre più decisiva per i nerazzurri. Ma cosa serve all'Inter per qualificarsi e quali sono le combinazioni possibili al Mondiale per Club? Scopriamo tutte le opzioni, analizzando le variabili che potrebbero portare Chivu e la sua squadra verso la qualificazione, in una notte da non perdere per gli appassionati del calcio internazionale. Ecco tutto quello che devi sapere prima di questa cruciale sfida.

E' la notte di Inter River Plate, una partita da non sottovalutare in casa dei nerazzurri, come ribadito dallo stesso Chivu nella conferenza stampa della vigilia. Così il tecnico ha spiegato prima del match valido per la terza giornata del Mondiale per Club: «Ho un enorme rispetto, ha un grandissimo allenatore che è stato pedina importante della nazionale da giocatore». E poi sempre sull'avversario: «Hanno ottenuto grandi risultati.

