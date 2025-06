Inter-River Plate con tre certezze | una per ruolo! Le ultime – SM

L’attesa per Inter-River Plate è alle stelle, una sfida che promette emozioni e colpi di scena nel girone E del Mondiale per Club. Cristian Chivu ha già le sue tre certezze, uno per ruolo, pronte a scendere in campo. Queste pedine, fondamentali per la strategia nerazzurra, potrebbero fare la differenza e portare alla qualificazione. La partita, in programma questa notte alle 3 italiane, si preannuncia decisiva: ecco chi sono le tre sicurezze di Chivu.

Verso Inter-River Plate, partita valevole per la terza giornata del Mondiale per Club (girone E). In casa nerazzurra, Cristian Chivu di sicuro sceglierà queste tre pedine: una per ogni ruolo. TRE CERTEZZE – Stasera alle 3 di notte italiane ci sarà Inter-River Plate, la partita più prestigiosa del girone E. Ai nerazzurri basta anche un pareggio per passare il turno, ma se dovessero vincere, allora lo farebbero anche con il primo ( vedi tutte le combinazioni ). Per quanto riguarda la formazione che metterà in campo Cristian Chivu, ci saranno tre certezze, una per ruolo, tra difesa, centrocampo e attacco.

