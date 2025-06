Inter-River Plate 5 cambi rispetto all’Urawa Reds | probabile formazione – CdS

Questa notte alle 3 italiane, il grande match tra Inter e River Plate deciderà il destino del girone E del Mondiale per Club. I nerazzurri, con un pareggio, avanzerebbero agli ottavi, ma il tecnico Chivu prepara una formazione rinnovata con cinque cambi rispetto alla sfida contro l’Urawa Reds, puntando tutto sulla vittoria. Una sfida avvincente che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’Inter. La partita si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Questa notte alle 3 italiane ci sarà Inter-River Plate, ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Ai nerazzurri basta un pari per strappare il pass verso gli ottavi di finale. Chivu è pronto a rilanciare il 3-5-2 e rispetto all’ultima sfida contro l’Urawa Reds attesi cinque cambi. LA SFIDA A SEATTLE – L’ Inter ha due risultati su tre contro il River Plate. Vincere o pareggiare. Nel caso arrivasse una vittoria, i nerazzurri passerebbero il turno da primi del girone, altrimenti lo faranno da secondi. Il passaggio del turno, in realtà, arriverebbe anche nel caso di sconfitta, ma allo stesso tempo il Monterrey (2 punti) non dovrà fare risultato contro gli Urawa Reds. 🔗 Leggi su Inter-news.it