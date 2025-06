Inter-River Plate 3ª giornata Mondiale per Club | dove vederla in diretta TV e streaming

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina a un momento cruciale: Inter-River Plate, la terza sfida del girone E, promette spettacolo e emozioni. Trasmessa dal Lumen Field di Seattle, questa partita rappresenta un’ottima occasione per tifosi e appassionati di seguire da vicino le imprese delle protagoniste. Scopri tutte le modalità per vederla in diretta TV e streaming, e preparati a vivere ogni attimo di questa sfida imperdibile.

Inter-River Plate è la terza partita  del Mondiale per Club per la squadra di Chivu (girone E): scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca tra giovedì 26 giugno alle 3 di notte (ore italiane) al Lumen Field di Seattle: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma. Inter-River Plate, terza partita del Girone E del Mondiale per Club 2025. Quando si gioca Inter-Urawa Reds. Stadio “Lumen Field” di Seattle, la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 3 ore italiane. Inter-River Plate, dove vederla in diretta TV. Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-River Plate, 3ÂŞ giornata Mondiale per Club: dove vederla in diretta TV e streaming

