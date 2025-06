Inter Report | Debiti da oltre 734 milioni

L’Inter si trova a navigare in acque agitate: un debito record di oltre 734 milioni di euro mette a rischio il futuro del club. Durante la trasmissione Report, l’esperto Gian Gaetano Bellavia ha analizzato i bilanci nerazzurri, svelando una realtà preoccupante. Questa situazione apre una sfida cruciale per il club e gli appassionati, che ora si chiedono quali strategie saranno adottate per risollevare le sorti della squadra e ristabilire la stabilità finanziaria.

Report: conti in rosso per l’Inter e il debito da 734 milioni L’Inter affronta una tempesta finanziaria, con un debito di 734 milioni di euro che mette in discussione il futuro del club. Gian Gaetano Bellavia, esperto di diritto penale dell’economia, ha analizzato i bilanci nerazzurri durante la trasmissione Report. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Report: “Debiti da oltre 734 milioni”

In questa notizia si parla di: inter - milioni - report - debiti

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

Inter, Report durissimo sui conti: "734 milioni di debiti, il progetto stadio non sta in piedi" La trasmissione d'inchiesta mette sotto la lente d'ingrandimento la proposta d'acquisto di San Siro. Che Gian Gaetano Bellavia boccia miseramente. Vai su Facebook

Translate postHo qualche scetticismo sull'interpretazione di Report dei debiti di Inter e Milan. I debiti finanziari veri dell Inter sono di 400 milioni e stanno per essere rifinanziati. E lato Milan il tema è ora più economico (mancata partecipazione a Champions) ch Vai su X

Inter, Report durissimo sui conti: 734 milioni di debiti, il progetto stadio non sta in piedi; Report – Inter, debito pauroso da 734 milioni di euro; Festa (Sole 24 Ore) smonta Report: Ho scetticismo sull'interpretazione dei debiti di Inter e Milan.....

Inter, Report durissimo sui conti: "734 milioni di debiti, il progetto stadio non sta in piedi" - La trasmissione d'inchiesta mette sotto la lente d'ingrandimento la proposta d'acquisto di San Siro. Si legge su tuttosport.com

Pagina 0 | Inter, Report durissimo sui conti: "734 milioni di debiti, il progetto stadio non sta in piedi" - La trasmissione d'inchiesta mette sotto la lente d'ingrandimento la proposta d'acquisto di San Siro. Segnala tuttosport.com