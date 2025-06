Inter Pio Esposito o Carboni? Il dilemma nerazzurro ha una soluzione

L’Inter ha deciso di puntare sui giovani per scrivere un nuovo capitolo di successi. Pio Esposito e Valentin Carboni, due talenti emergenti provenienti dal vivaio nerazzurro e attualmente impegnati in America, rappresentano il cuore di questa strategia. Ma con uno dei due che potrebbe lasciare Milano, il dilemma nerazzurro si fa più avvincente che mai. La nuova sfida del futuro interista è già iniziata…

L'Inter ha tracciato il nuovo percorso, che vedrà come protagonisti i giovani talenti. In questo momento ne ha due, Pio Esposito e Valentin Carboni, impegnati in America. Ma uno potrebbe lasciare i nerazzurri. I DUE TESORI – L'Inter sta costruendo il futuro puntando sui giovani più promettenti del proprio vivaio. Tra i nomi più caldi spiccano quelli di Pio Esposito e Valentin Carboni, entrambi protagonisti nel nuovo corso nerazzurro guidato da Christian Chivu. Ma il club dovrà presto decidere chi tenere in rosa e chi, eventualmente, mandare in prestito per completare il percorso di crescita. Pio Esposito, reduce da una stagione positiva allo Spezia, ha impressionato per la struttura fisica imponente e la naturale predisposizione al gol.