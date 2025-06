Inter Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono ma il loro futuro è tutto da scrivere

Questa notte, Inter Pio Esposito e Valentin Carboni si preparano a sfidare Mastantuono in una partita cruciale. Sono due giovani promesse che rappresentano il futuro dei nerazzurri, ma il loro cammino potrebbe incrociare anche un importante bivio: restare a Milano o partire in cerca di nuovi orizzonti. Il destino di questi talenti è tutto da scrivere, e la loro scelta potrebbe cambiare le sorti dell’Inter.

Inter, questa notte Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono: i due sono ad un bivio: futuro dei nerazzurri o cessione? Pio Esposito e Valentin Carboni rappresentano due delle piĂą promettenti risorse dell’Inter, veri talenti su cui i nerazzurri stanno costruendo il futuro, ma che nel presente giĂ fanno gola al mercato internazionale. Mentre Franco Mastantuono, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono, ma il loro futuro è tutto da scrivere

In questa notizia si parla di: inter - esposito - carboni - sfidano

Chivu Inter, l’obiettivo è puntare sui giovani: Esposito, Carboni e non solo, idee già chiare! - Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club.

Finale: INTER 2-1 URAWA L’Inter domina e nel secondo tempo la ribalta con Lautaro e Carboni. Prima vittoria e tre punti importantissimi per l’Inter. Diciamolo, dominio sì ma prestazione comunque da rivedere e grande fatica per segnare anche contro una sq Vai su Facebook

Inter, Pio Esposito e Carboni sfidano Mastantuono, ma il loro futuro è tutto da scrivere; L'Inter ritrova Dumfries e punta il River. Pio Esposito e Carboni, futuro diverso?; 3 motivi per mettere la sveglia alle 3 di questa notte.

Tesoretto Inter con Pio Esposito e Carboni. Futuro? Palla in mano a Chivu: “Esclusa un’ipotesi” - Il club nerazzurro vuole valorizzarli al meglio e valuta cosa fare ... Riporta fcinter1908.it

Calciomercato Inter News/ Taremi può partire, Esposito e Carboni completano l’attacco (24 giugno 2025) - Il calciomercato Inter vedrà una trasformazione del reparto offensivo, Mehdi Taremi può lasciare per fare spazio a Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito ... Come scrive ilsussidiario.net