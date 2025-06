Inter nuovo stop per Calhanoglu | salterà anche gli eventuali ottavi

Problemi a un polpaccio per il turco, che fin qui non ha giocato neanche una partita al Mondiale per Club . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, nuovo stop per Calhanoglu: salterà anche gli eventuali ottavi

In questa notizia si parla di: inter - stop - calhanoglu - salterà

Infortuni Inter, novità verso il Como: le condizioni di Lautaro e c’è un nuovo stop! - Novità sui infortuni dell’Inter in vista della sfida contro il Como: le condizioni di Lautaro e di altri calciatori del club sono ancora in evoluzione.

GDS - Il Galatasaray in pressing su Calhanoglu e l’Inter attende che il centrocampista chiarisca la sua posizione. Ha un’offerta per l’ingaggio da 10 milioni a stagione e i turchi possono metterne sul piatto 20 per il cartellino, cifra insufficiente per i nerazzurri che Vai su Facebook

Inter, nuovo stop per Calhanoglu: salterà anche gli eventuali ottavi; Inter, infortunio per Calhanoglu: salta il River Plate. Le condizioni di salute; Infortunio Calhanoglu, sospiro di sollievo per l’Inter: quante partite salta e quando torna.