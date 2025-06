Inter nuove misure nel segno dell’inclusione | le novità sui biglietti!

L'Inter e il Milan aprono le porte a un calcio più inclusivo, annunciando nuove modalità di vendita dei biglietti in collaborazione con il Comune di Milano e associazioni dedicate alla disabilità. Un passo avanti che dimostra come lo sport possa essere veicolo di integrazione e solidarietà. Questo innovativo approccio non solo favorisce l'accesso agli eventi, ma sancisce un impegno concreto verso un calcio più equo e accogliente per tutti.

L’Inter e il Milan, in sinergia con il Comune di Milano, hanno annunciato l’introduzione di nuove modalità in materia di vendita dei biglietti. Di seguito il comunicato del Club nerazzurro. MISURA INCLUSIVA – “ FC Internazionale Milano e AC Milan, in sinergia con il Comune di Milano e realtà associative del mondo della disabilità attivo sul territorio e in allineamento con le istanze da questi presentate, annunciano un’importante evoluzione nelle modalità di accreditamento dei tifosi con disabilità per le partite allo stadio San Siro, a partire dalla stagione calcistica 202526. L’obiettivo condiviso è quello di garantire un sistema sempre più equo, trasparente e inclusivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, nuove misure nel segno dell’inclusione: le novità sui biglietti!

In questa notizia si parla di: inter - biglietti - misure - segno

PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste! - La finale di Champions League del 31 maggio a Monaco ha scatenato la follia tra i tifosi di PSG e Inter, con richieste di biglietti che hanno raggiunto un livello senza precedenti.

117, un segno di eccellenza; Campioni, vittorie e record: storie dal Derby d'Italia; Samuel Eto'o.

Inter, la Curva Nord pronta a manifestare: "Niente biglietti per Monaco e coreografia vietata. La dignità vale più di qualsiasi trofeo" - MSN - Nel mirino, la gestione dei biglietti e le misure restrittive imposte dalle autorità. Lo riporta msn.com

Inter, Curva Nord: 'La misura è colma', sciopero del tifo nel primo tempo con la Fiorentina - Blasting News - dell'Inter farà uno sciopero del tifo durante il primo tempo per protestare contro la società per la situazione dei biglietti della finalissima di ... Come scrive it.blastingnews.com