Inter | no a Simeone per Carlos Augusto

L`Atletico Madrid cerca un terzino sinistro sul mercato. Spente sul nascere le voci su Theo Hernandez (il nazionale francese del Milan si è ormai. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - simeone - carlos - augusto

L’Inter strepita per un rigore solare ma l’unico torto arbitrale (gravissimo) lo ha subito il Napoli: dov’era il fallo di Simeone? - L’Inter si sfoga per un rigore netto, ma il vero errore arbitrale ha coinvolto il Napoli: dove era il fallo di Simeone? Uno stile, un rispetto delle regole che evidenzia ancora di più la differenza tra il comportamento delle due squadre, mettendo in luce come il rispetto e l’etica siano fondamentali nel calcio.

Il Cholo Simeone è riuscito a disinnescare la tattica di Luis Enrique sul calcio d’inizio con una contromossa semplice lì dove l'Inter non è riuscita Vai su Facebook

Inter: no a Simeone per Carlos Augusto; Sportitalia boom: “Retroscena Inter, l’Atletico Madrid vuole Carlos Augusto. La situazione”; L'Inter ha una posizione chiara su Carlos Augusto nonostante l'interesse dell'Atletico Madrid.

Inter: no a Simeone per Carlos Augusto - Spente sul nascere le voci su Theo Hernandez (il nazionale francese del Milan si è ormai convinto ad accettare. Riporta calciomercato.com

Carlos Augusto, piomba una big europea: posizione dell’Inter chiara! –SI - Un club si interessa dell'esterno brasiliano e l'Inter risponde, comunicando immediatamente la - Secondo inter-news.it