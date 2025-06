Inter Miami il nuovo stadio da sogno | guarda il render

L'Inter Miami si prepara a scrivere una nuova pagina di successo con il suo innovativo stadio "Freedom Park", pronto nel 2026. Immagina un impianto da 25mila posti, immerso in un parco di 58 acri che unisce sport, svago e urbanità sotto un’unica bandiera. Un progetto ambizioso e futuristico, destinato a diventare il cuore pulsante della città . Guarda il render e lasciati sorprendere da questa grande visione.

L'Inter Miami avrĂ un nuovo stadio dal 2026. Il progetto del "Freedom Park" prevede un impianto da 25mila posti, un parco pubblico di 58 acri, che prenderĂ il nome di Jorge Mas Canosa, eree per la vendita al dettaglio e la ristorazione, uffici, hotel e spazi per l'intrattenimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter Miami, il nuovo stadio da sogno: guarda il render

In questa notizia si parla di: inter - miami - stadio - sogno

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

#Messi infinito, punizione da sogno e #InterMiami vincente sul #Porto! Vai su X

Riccardo Trevisani, telecronista di Inter Miami-Porto per Mediaset, si è leggermente gasato al gol su punizione di Lionel Messi #Messi #InterMiami #InterMiamiPorto #FIFAClubWorldCup Vai su Facebook

Inter Miami, il nuovo stadio da sogno: guarda il render; Bandiera palestinese sventolata a Lumen Field durante Seattle-Sogno PSG: sport e politica in prima fila; Un sogno Infantino.

Al Ahly – Inter Miami: Probabili Formazioni, Pronostico e dove vederla - Il tanto atteso Mondiale per Club FIFA 2025 prende il via all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, dove Lionel Messi e l’Inter Miami sfidano gli egiziani ... Riporta stadiosport.it

Inter, Marotta: “Sogno la Champions. Stadio? Ci manca una casa” - San Siro lo condividiamo con un’altra squadra: uno spazio tutto nostro rafforzerebbe quel grande senso di ... Secondo gianlucadimarzio.com