Inter infortunio UFFICIALE e incubo Mondiale

La tanto attesa avventura del Mondiale per Club si trasforma in un vero e proprio incubo per l'Inter. A poche ore dall'importante sfida contro il River Plate, arriva l'ennesima tegola: il nuovo infortunio di Calhanoglu al soleo aggrava una situazione già complicata. La squadra nerazzurra dovrà ora affrontare non solo la partita, ma anche l'incertezza sul futuro di uno dei suoi pilastri. Quanto può pesare questa difficile circostanza sul cammino europeo?

Guaio in casa nerazzurra, il ko è ufficiale: cresce la preoccupazione nel ritiro del Mondiale per Club Nuovo infortunio in casa Inter. Il club nerazzurro, a poche ore dal match conclusivo della fase a gironi in programma contro il River Plate, ha diramato un comunicato ufficiale in merito ad un nuovo infortunio. Inter, Chivu perde Calhanoglu: infortunio al soleo per il turco (LaPresse) – Calciomercato.it Ad andare ko è Hakan Calhanoglu, che ancora non ha debuttato in questo Mondiale per Club nella nuova Inter di Cristian Chivu. Il centrocampista turco non è ancora sceso in campo dalla finale malamente persa contro il Paris Saint-Germain e difficilmente potrà scendere in campo nelle prossime gare, considerando l’entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, infortunio UFFICIALE e incubo Mondiale

In questa notizia si parla di: ufficiale - infortunio - inter - mondiale

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio.

L’infortunio, il ritorno, il primo gol: Inter, riecco Carboni. Dopo il Mondiale… Vai su X

Torna dall’infortunio al legamento crociato e salva l’Inter al mondiale per club. Semplicemente Valentin Carboni. ‘Siamo giovani wannabe…’ Vai su Facebook

Inter, infortunio UFFICIALE e incubo Mondiale; L'Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club: cos'è successo al centrocampista; Infortunio UFFICIALE di un titolare: l’annuncio dell’Inter.

L’Inter perde Calhanoglu per infortunio al Mondiale per Club: cos’è successo al centrocampista - Hakan Calhanoglu si è infortunato durante il ritiro dell'Inter al Mondiale per Club a poche ora dalla sfida decisiva col River Plate ... Riporta fanpage.it

Infortunio UFFICIALE di un titolare: l’annuncio dell’Inter - Impegnata nel Mondiale per Club, l’ Inter ha dovuto fare fin qui i conti con diverse assenze, anche piuttosto importanti. Secondo passioneinter.com