Inter infortunio al polpaccio per Calhanoglu | le condizioni

Hakan Calhanoglu dell'Inter si trova di nuovo alle prese con un infortunio al polpaccio, una notizia che desta preoccupazione tra tifosi e staff tecnico. Dopo un inizio di stagione promettente, il centrocampista turco dovrà affrontare un percorso di recupero che potrebbe influire sul suo futuro in campo. Restiamo aggiornati sulle sue condizioni e sugli sviluppi della situazione.

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell`Inter, finora mai impiegato in questo Mondiale per Club, ha accusato un risentimento.