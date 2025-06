Inter il sostituto di Calhanoglu | sconto del Lione

L'Inter si prepara a colpire con una mossa intelligente: il possibile sostituto di Calhanoglu dal Lione, agevolato da uno sconto, potrebbe essere la chiave per rinforzare il centrocampo nerazzurro. La dirigenza ha occhi puntati su questa occasione, sfruttando le recenti difficoltà finanziarie del club francese. Una strategia brillante per rafforzare la squadra e puntare subito in alto. Scopriamo insieme tutte le novità di questa intrigante trattativa.

