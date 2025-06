Inter Gianni Visnadi | Chivu quarta scelta dell’Inter Su Bonny…

Il calcio italiano si anima di novità e strategie: in un’intervista esclusiva, il giornalista Gianni Visnadi analizza la scelta dell’Inter di affidare a Cristian Chivu il ruolo di quarto allenatore e svela i piani dei nerazzurri per il talentuoso Ange-Yoan Bonny. Un quadro interessante che potrebbe influenzare il futuro della squadra e accendere nuovi entusiasmi tra i tifosi. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste decisioni strategiche.

Il giornalista Gianni Visnadi si è espresso sulla scelta dell' Inter di mettere Cristian Chivu sulla panchina della prima squadra, e sull'interesse dei nerazzurri per Ange-Yoan Bonny. Visnadi si è pronunciato a Radio Sportiva in una lunga intervista radiofonica. CHIVU ALL'INTER – " Non è vero che chiunque sapeva che Inzaghi se ne sarebbe

Giancarlo Pasinato: «Quando Mazzola mi ha chiamato all’Inter… Laura Antonelli mi definì così. Il mio idolo era Gianni Rivera, ero milanista. Ad Ascoli una stagione terribile» - Giancarlo Pasinato, ex campione d’Italia e vincitore di una Coppa Italia con l’Inter negli anni ’70 e ’80, ha vissuto il calcio con passione e determinazione.

Translate postGianni #Visnadi: "#Chivu è la terza/quarta scelta dei nerazzurri. La prima era #Inzaghi, la seconda #Fabregas e la terza #Vieira. Chivu è un tecnico ‘Made in Inter’, ma con 13 partite in Serie A. Ora facciamolo lavorare e vediamo cosa farà". @Ra Vai su X

Gianni Visnadi: "L’Inter ha in squadra un giocatore che ha 2 anni in meno e che, per me, è già più forte di Bonny. Sto parlando di Pio Esposito, che dovrebbe fare il terzo attaccante. Poi completerei il reparto con Sebastiano, che ha fatto più gol di Bonny". Vai su Facebook

