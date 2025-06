Inter contro il River Plate non si scappa | e il sogno Juve…

Inter contro River Plate: una sfida imperdibile che potrebbe decidere il destino europeo dei nerazzurri. La corsa agli ottavi non è ancora conclusa, ma il cammino si fa arduo: serve una vittoria per mantenere vivo il sogno. La Juventus, con due successi, ha già blindato il pass, mentre l’Inter si gioca tutto in questa partita decisiva. La qualificazione è a portata di mano o un’altra delusione? La battaglia continua…

I nerazzurri sogno gli ottavi ma non solo, le combinazioni per passare il turno ed un obiettivo piĂą grande per i quarti. La qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club è tutt’altro che assicurata per l’ Inter. A differenza della Juventus, che con due vittorie ha gi staccato il pass per il turno successivo, gli uomini di Cristian Chivu dovranno necessariamente vincere contro il River Plate per proseguire nella competizione. Inter, contro il River Plate non si scappa: e il “sogno” Juve. (LaPresse) tvplay.it Il pareggio con il Monterrey e la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds non bastano ai nerazzurri, che dovranno quindi lottare all’ultima partita del Gruppo E per garantirsi un posto agli ottavi. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, contro il River Plate non si scappa: e il “sogno” Juve…

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - sogno

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Visione Inter-River Plate Ci attende la sfida piĂą suggestiva del girone mundial contro gli storici argentini del River. SarĂ una partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre, con un pareggio proseguiremmo a coltivare il sogno di diventare la prima squa Vai su Facebook

A causa dell’arbitraggio, il River Plate dovrá fare a meno di tre giocatori fondamentali. Contro chi giocheranno la prossima? Si, sempre loro. Ora sogno un’altra finale dove l’inter ne prende 5 Vai su X

Inter, col River una notte da 30 milioni per il bilancio e il sogno Mondiale; Esposito: L' il mio sogno da bambino, do tutto per questa squadra; Tony Hadley, dagli Spandau Ballet al sogno Hollywood.

Pagina 2 | Inter, col River una notte da 30 milioni per il bilancio e il sogno Mondiale - I nerazzurri devono staccare il pass per gli ottavi di finale per provare a puntare al titolo e arricchire le casse ... Lo riporta tuttosport.com

Inter, col River una notte da 30 milioni per il bilancio e il sogno Mondiale - I nerazzurri devono staccare il pass per gli ottavi di finale per provare a puntare al titolo e arricchire le casse ... Riporta tuttosport.com