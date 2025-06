Inter Chivu punta a smaltire le scorie di Monaco | c’è più di un problema per la nuova stagione il piano

Cristian Chivu si prepara a portare l’Inter oltre le scorie di Monaco e a rilanciare il progetto nerazzurro in vista della nuova stagione. Dopo la delusione in Champions, il suo piano mira a rafforzare la squadra e superare gli ostacoli, tra cui l’impegno cruciale contro il River Plate per l’accesso agli ottavi del Mondiale per Club. La sfida di oggi rappresenta un crocevia determinante: il futuro dell’Inter si gioca in campo.

Inter, il piano di lavoro di Cristian Chivu per migliorare la squadra dopo la delusione della finale di Champions League. I dettagli. Nella notte tra oggi e domani, alle ore 3 italiane, l' Inter scenderà in campo contro il River Plate per conquistare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Un appuntamento cruciale per i nerazzurri, fotografati oggi dal Corriere dello Sport in una doppia chiave: tra ciò che funziona e ciò che ancora zoppica. Tra gli aspetti positivi spiccano le certezze tattiche ereditate da Inzaghi, che Cristian Chivu ha saputo valorizzare con intelligenza. Il nuovo tecnico ha approcciato con equilibrio il passaggio di consegne, mantenendo l'impianto consolidato del 3-5-2 ma provando già alcune varianti, nonostante il poco tempo a disposizione.

