Inter Chivu | Adesso basta parlare di Monaco ho a disposizione campioni veri

Alza la voce e dimostra il suo valore: Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si prepara a sfidare il River Plate portando in campo non parole, ma autentici campioni. Alla vigilia di una sfida cruciale, il tecnico si rivolge ai media condividendo la sua determinazione e fiducia, lasciando alle spalle le chiacchiere sul passato e concentrandosi sui risultati. Ora, è il momento di mostrare di cosa sono capaci i nerazzurri.

Alla vigilia della sfida contro il River Plate, il tecnico dell`Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Perché Chivu era stato scartato per l’Inter Under 23 e adesso viene scelto per la prima squadra - Christian Chivu sta riscrivendo il suo destino all’Inter, passando da escluso dell’Under 23 a figura chiave della prima squadra.

Video-editoriale del 5.6.2025 Legittimo vedere Cristian #Chivu come scommessa o ripiego più che a uno pronto anche per la panchina #Inter. Due cose fondamentali: visto che i soldi adesso ci sono, che il Mercato sia serio e poi stavolta i condannati a vincere Vai su Facebook

Inter, la vittoria non basta a Chivu: “È bene che non inizi il campionato” - Inter, polverone su Chivu dopo la seconda gara dei nerazzurri al Mondiale per Club: non sono tornati indietro nei giudizi. Come scrive calciomercato.it

Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, Stankovic riscattato dal Lucerna. Chi resta e chi va - Nell`Inter che vince a fatica contro l`Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Come scrive msn.com