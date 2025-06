Inter Chivu | Adesso basta parlare di Monaco ho a disposizione campioni veri | Calciomercato

Cristian Chivu scuote le acque del calciomercato con una dichiarazione clamorosa: “Adesso basta parlare di Monaco, ho a disposizione campioni veri”. Con la sua assertività, il tecnico dell’Inter si prepara a sorprendere e rilanciare le ambizioni nerazzurre, lasciando intendere che la squadra è pronta a fare sul serio. La sfida contro il River Plate si prospetta un banco di prova cruciale per la nuova Inter di Chivu.

2025-06-25 01:43:00 Alla vigilia della sfida contro il River Plate, il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Che partita si aspetta? Luis Henrique si è lamentato tanto del campo. "Partita difficile come le altre due, abbiamo entrambe ambizioni che riguardano la proposta di gioco e poi le sudamericane stanno fisicamente meglio delle europee.