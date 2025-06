Inter Chivu | A volte bisogna mangiare m…

Cristian Chivu si prepara alla difficile sfida contro il River Plate nel Mondiale per Club, affrontando le criticità con una determinazione ferrea. La sua frase forte e diretta riflette la consapevolezza delle difficoltà che il calcio e la vita stessa spesso ci riservano, insegnandoci che, a volte, per superare gli ostacoli, bisogna affrontare anche i momenti più amari. La forza mentale è la chiave per emergere più forti di prima.

Inter, Chivu e il Mondiale per Club: forza mentale per superare le difficoltà Cristian Chivu è andato giù durissimo in vista della prossima sfida al Mondiale per Club. Alla vigilia della sfida decisiva contro il River Plate, l’allenatore romeno usa parole forti: “A volte bisogna mangiare un po’ di m.a L'articolo Inter, Chivu: “A volte bisogna mangiare m.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu: “A volte bisogna mangiare m…”

In questa notizia si parla di: chivu - inter - volte - bisogna

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Translate post#Inter , #Chivu : “Clima disteso? Ho detto di non leggere più giornali. A volte bisogna mangiare un po’ di m***a” Vai su X

"I campioni nei momenti di difficoltà a volte devono mangiare un po' di me***, non solo pestarla. A volte bisogna accettare che va masticata bene, guardarsi allo specchio e accettare che bisogna fare anche questo" ? Christian Chivu Vai su Facebook

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: A volte bisogna mangiare un po' di m...; Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda; Inter, Chivu: “A volte bisogna mangiare un po’ di m****! Clima disteso? Ho dato un consiglio ai....

Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda. Dimenticare Monaco? Se ne parliamo ancora…” - Il tecnico nerazzurro senza filtri alla vigilia del match del Mondiale per Club: "Se parliamo ancora di Monaco è difficile superare questo momento" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: "A volte bisogna mangiare un po' di m..." - Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Lo riporta sport.sky.it