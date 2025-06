Inter Carboni | Emozionato ma penso solo a passare il girone

Valentin Carboni, giovane talento dell’Inter, si mostra emozionato ma concentrato: il suo obiettivo è passare il turno nel Mondiale per Club. Dopo aver segnato il gol vittoria contro gli Urawa, l’attaccante argentino classe 2005 si prepara ad affrontare il River Plate, la prossima avversaria dei nerazzurri. Tra i protagonisti più chiacchierati in casa Inter, Carboni ha le idee chiare: concentrarsi sul presente e riservare sogni più grandi per il futuro.

L'autore del gol vittoria contro gli Urawa, Valentin Carboni, si è espresso sulla prossima avversaria dell'Inter al Mondiale per Club, il River Plate. L'argentino classe 2005 è uno dei giovani più chiacchierati in casa Inter, insieme al coetaneo Francesco Pio Esposito.

Calciomercato Inter, il ds del Venezia: «Stankovic? Lo riscatteremo, Radu invece no. E su Carboni…»

Valentin Carboni: "Speriamo che questo gol sia la svolta per l'Inter, dobbiamo battere il River Plate. Restare o andare via per giocare? Penso solo all'allenamento di domani e alla prossima partita"

Valentin Carboni: "Penso che il gol sia un premio per lo sforzo fatto in questi mesi. Lautaro? Ora posso vedere da più vicino la fame e la cattiveria che ha. Cerco di seguire quello che fa e la sua mentalità"

