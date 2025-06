Inter campagna abbonamenti | aumento previsto del 10%

Se sei un tifoso nerazzurro, l’attesa per la prossima stagione si fa ancora più intensa: dalla diretta Twitch di FcInter1908 emergono dettagli sulla campagna abbonamenti 2025/26. Nonostante l’aumento del 10% previsto in tutti i settori di San Siro, le voci sono meno pesanti rispetto a quanto annunciato in passato. Resta con noi, perché scopriremo insieme cosa riserva il futuro per i supporter dell’Inter.

Attraverso la diretta Twitch di FcInter1908, sorgono nuove informazioni relative alla campagna abbonamenti dell' Inter per la stagione 202526. Secondo le ultime notizie è previsto un aumento in tutti i settori di San Siro che tuttavia sarà inferiore a ciò che era stato detto nelle settimane e nei mesi passati.

