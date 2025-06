Inter beffa Gila | offerta super da un altro club italiano

L'attesa e le speranze dei tifosi nerazzurri sono state smorzate in un attimo: l'Inter, che sembrava prossima ad associare il talento di Mario Gila alla propria rosa, si trova ora a dover fare i conti con una sorpresa inaspettata. Un’altra squadra di Serie A ha infatti bruciato le tappe, offrendo al calciatore un'opportunità irresistibile e mettendo a rischio i piani dei nerazzurri. L’affare potrebbe cambiare volto, creando un vero e proprio colpo di scena nel mercato estivo.

Mario Gila sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione, ma invece cosĂŹ non sarĂ . Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro sarebbe stato anticipata da una rivale di Serie A, che sfruttando lo stallo per via del Mondiale per Club si sarebbe inserita nelle trattative per il calciatore presentando un’offerta importante che potrebbe stravolgere le carte in tavola. Inter beffata nella corsa a Mario Gila (LaPresse) – calciomercato.it Ovviamente le vie del calciomercato sono infinite, quindi l’Inter da un momento all’altro potrebbe reinserirsi nelle trattative per il calciatore e tornare ad essere la favorita per il suo ingaggio, ma la sensazione è che la strada intrapresa dal centrale spagnolo non abbia come meta finale la Milano nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it