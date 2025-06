Inter assalto a Rovella della Lazio | pronta l'offerta

L’Inter accelera nel mercato, stringendo i tempi per sostituire Calhanoglu. La Romantica cerca il perfetto rinforzo e Rovella della Lazio si fa sempre più intrigante come possibile colpo post-Calha. La sfida è aperta: quale sarà la mossa finale che convincerà i nerazzurri a chiudere? Restate sintonizzati, perché l’estate dei sogni può ancora riservare sorprese memorabili.

Inter-Lazio, niente turnover per l’assalto al Napoli: in campo tutti i big - L'Inter si prepara a un'importante sfida contro il Napoli, con tutti i big pronti a scendere in campo e nessun turnover in vista.

Lazio, assalto dell'Inter per Rovella: pronta l'offerta; Lazio, l’Inter offre 40 milioni per Rovella. Lotito: “C’è la clausola da 50 milioni”; Lazio, l'Inter va su Rovella: il nodo clausola.

