Inter adesso è ufficiale | rimborsato bond da 415 mln tutti i dettagli

L’Inter ha fatto un passo importante verso la solidità finanziaria, annunciando ufficialmente il rimborso del bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022. Grazie al rifinanziamento con Oaktree, il club nerazzurro ha potuto estinguere integralmente il debito, rafforzando la sua stabilità economica. Questa operazione rappresenta un segnale positivo per i tifosi e gli stakeholder, che attendono ora con fiducia un futuro sempre più solido e competitivo. Vediamo i dettagli di questa importante operazione.

L’Inter ha ufficialmente comunicato il rimborso del bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022: i dettagli. L’ Inter ha annunciato ufficialmente il rimborso del bond da 415 milioni di euro emesso nel 2022, grazie al rifinanziamento ottenuto da Oaktree, che ha consentito di procedere con il rimborso completo. La notizia è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale. IL COMUNICATO DEL CLUB – « Il 13 giugno 2025, Inter Media and Communication S.p.A. (l’“Emittente”) ha comunicato, ai sensi della Sezione 3.03 dell’atto di indenture datato 9 febbraio 2022 (l’“Indenture”), l’avviso condizionato di rimborso integrale (il “Conditional Notice of Full Redemption”). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, adesso è ufficiale: rimborsato bond da 415 mln, tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: inter - bond - dettagli - adesso

Inter, occhio al bond da 400 milioni! La società pensa al private debt per rifinanziarlo - L’Inter valuta il ricorso al private debt per rifinanziare il bond da 400 milioni. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la società sta valutando questa opzione come alternativa al mercato dei bond, segnando una possibile strategia per gestire il proprio indebitamento e rafforzare la propria posizione finanziaria.

CF - L'#Inter rimborsa il bond: le cifre del nuovo finanziamento, la durata e il tasso d'interesse. Ecco tutti i dettagli Vai su X

Dopo aver annunciato il rimborso del bond emesso nel 2022, l'Inter si prepara ad una nuova operazione, un prestito obbligazionario da 350 milioni di euro Vai su Facebook

UFFICIALE – Inter, rimborsato bond da 415 mln. Chiuso rifinanziamento: i dettagli; Inter, le cifre del nuovo finanziamento: i dettagli tra durata e interessi; CF - L'Inter rimborsa il bond: le cifre del nuovo finanziamento, la durata e il tasso d'interesse.....