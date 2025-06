Inter Acerbi si è quasi convinto | a breve la scelta sul suo futuro

Dopo settimane di incertezze e polemiche, Francesco Acerbi si avvicina a una decisione cruciale sul suo futuro. Tra momenti di gloria e gesti impulsivi, l’exploit dell’Inter sembra avergli offerto una nuova prospettiva: questa non è fuga, ma la volontà di chiudere la sua esperienza nel modo più dignitoso possibile. La sua scelta imminente potrebbe segnare il prossimo capitolo di una carriera intensa e ricca di emozioni.

Tra un gol storico e un gesto di troppo, Acerbi ha attraversato settimane piene di rumore. Ora, lontano dai riflettori, sta maturando una scelta diversa. Non è fuga, è forse l’unico modo per chiudere bene (AnsaFoto) – serieanews.com Nelle ultime settimane si fa un gran parlare di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è stato protagonista negli ultimi tempi, e in tutti i modi. Nel bene per quella serata assurda col Barcellona, quando ha segnato in pieno recupero e ha portato l’Inter ai supplementari, spingendola in finale. Nel male per tutto il resto. 🔗 Leggi su Serieanews.com