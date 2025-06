Intelligenze artificiali il futuro è già nelle nostre classi Ignorarne il potenziale educativo è come rifiutare la stampa ai tempi di Gutenberg

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di apprendere e insegnare, ma siamo veramente pronti ad accoglierla in classe? Come quando la stampa di Gutenberg ha cambiato il mondo, anche le IA offrono un potenziale educativo senza precedenti. Ignorarlo significherebbe rinunciare a un’opportunità irripetibile di innovare l’istruzione e preparare i nostri studenti al futuro. L'articolo...

di Maurizio Maglioni insegnante, presidente dell'Associazione Flipnet e fondatore del gruppo Facebook La Classe Capovolta, Dirigente della scuola sperimentale "Parco della Gratitudine" di Roma - Siamo davvero pronti a convivere con un'intelligenza che non è la nostra? A scuola, pare proprio di no. Eppure, ignorare il potenziale educativo delle intelligenze artificiali (IA) è come rifiutare la stampa ai tempi di Gutenberg.